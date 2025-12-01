Per la messa in sicurezza ci si può rivolgere al giudice
L’intervento si collega direttamente alla funzione sociale della proprietà, sancita dall’articolo 42 della Costituzione
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° dicembre 2025
La manutenzione delle parti comuni non rappresenta una mera facoltà dei condòmini, bensì un preciso dovere sociale. Quando l’intervento è volto alla messa in sicurezza dell’edificio - per prevenire la rovina delle strutture ammalorate e scongiurare danni a persone o cose - esso si collega direttamente alla funzione sociale della proprietà, sancita dall’articolo ...