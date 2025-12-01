Per la messa in sicurezza ci si può rivolgere al giudice

La domanda

Possiedo un appartamento in un condominio nel quale ci sono urgenti lavori da fare per la messa in sicurezza dei cornicioni, dei balconi e dei frontalini. I condòmini sono undici, ma all’assemblea straordinaria, convocata per deliberare l’approvazione di un preventivo per i lavori, hanno partecipato solo in quattro. In caso di caduta di calcinacci e danneggiamento di beni o, evenienza più grave, di ferimento di persone, la responsabilità ricade su tutti i condòmini, o solo sui condòmini che non vogliono fare i lavori? SI precisa che nel verbale dell’assemblea è stato evidenziato che, in caso di incidenti, le conseguenze possono essere civili e penali.