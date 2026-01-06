Condominio

Per lo sfratto l’amministratore non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea

Il procedimento relativo a una parte comune concessa in locazione è un atto di ordinaria amministrazione che rientra nelle sue attribuzioni

di Giovanni Iaria

L’amministratore può chiedere lo sfratto per morosità di un bene comune concesso in locazione senza l’autorizzazione dell’assemblea. Lo ha precisato il Tribunale di Palermo con la sentenza 3708, pubblicata il 1° ottobre 2025.

La vicenda

Un condominio intimava lo sfratto per morosità al conduttore di una cantina di proprietà comune per il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. Il conduttore...

