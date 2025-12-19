Per la società di amministratori Estia una riforma è necessaria per dare futuro al condominio
Estia amministra circa 2.000 condomìni su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud
Ho partecipato, presso la Camera dei deputati, alla presentazione della proposta di legge 2692/2025 in materia condominiale. È stato un momento di confronto significativo, che segna l’avvio di un percorso atteso da tempo da un settore centrale per la vita quotidiana di milioni di cittadini e per il funzionamento dell’economia reale del Paese.
La proposta presentata merita attenzione e rispetto. È una riforma necessaria ed è una proposta coraggiosa: coraggiosa per gli amministratori di condominio, ...