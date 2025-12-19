Per la società di amministratori Estia una riforma è necessaria per dare futuro al condominio

Ho partecipato, presso la Camera dei deputati, alla presentazione della proposta di legge 2692/2025 in materia condominiale. È stato un momento di confronto significativo, che segna l’avvio di un percorso atteso da tempo da un settore centrale per la vita quotidiana di milioni di cittadini e per il funzionamento dell’economia reale del Paese.

La proposta presentata merita attenzione e rispetto. È una riforma necessaria ed è una proposta coraggiosa: coraggiosa per gli amministratori di condominio, ...