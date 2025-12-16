Piano casa, le città si organizzano in attesa del progetto della Ue

«La crisi abitativa è qualcosa che va oltre i mattoni e la calce. Oltre la logica della domanda e dell’offerta. Parliamo dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Parliamo della coesione delle nostre comunità, delle fondamenta della nostra società, della competitività della nostra economia». Queste le parole del commissario europeo Dan Jørgensen che sta guidando la definizione di politiche e azioni sull’affordable & sustainable housing.

L’emergenza è diventata crisi: in Europa...