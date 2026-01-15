Recupero e ristrutturazione

Piano Casa. Secondo Appc serve una cabina di regia per non disperdere le risorse

Esiste un surplus di patrimonio immobiliare da recuperare e riconvertire in Italia: occorre quindi dare priorità al recupero dell’esistente

di Vincenzo Vecchio - presidente nazionale Appc (Associazione piccoli proprietari case)

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la presentazione di un Piano Casa nazionale di cui però non si offre un testo organico e completo con riferimento soprattutto alle risorse finanziarie.

L’annuncio è sicuramente un atto significativo della volontà politica di affrontare seriamente il problema della crisi abitativa e di questo occorre darne atto dopo i tanti annunci del ministero delle infrastrutture che non hanno prodotto nulla di concreto.

La soluzione così come sinteticamente...

