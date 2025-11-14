Pignoramento immobiliare e impianti fotovoltaici tra i temi della settimana
Focus anche su dismissione di immobili pubblici, polizza fabbricati e revoca giudiziale dell’amministratore in prorogatio
In Condominio e immobili 10 novembre 2025, R. M. De Angelis, «Effetto estensivo del pignoramento e pertinenze», ha commentato Cassazione 17 giugno 2025, n. 16216. I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex articolo 586 Codice procedura civile, ai quali vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex articolo 2912 Codice civile, quali accessori, pertinenze...