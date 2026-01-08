Piogge intense non sempre esonerano il condominio in caso di danni

Negli ultimi anni assistiamo sempre più spesso ad eventi atmosferici improvvisi e violenti come ad esempio le cosiddette bombe d’acqua che purtroppo causano veri e propri danni da nubifragi ad edifici vari tra cui anche i condomìni. A tal proposito è bene capire cosa stabilisce la relativa normativa e la giurisprudenza, anche in virtù delle recenti pronunce.

Innanzitutto è bene ricordare che in ambito condominiale l’articolo 1117 definisce le parti comuni dell’edificio come i tetti, i lastrici solari...