Piogge intense non sempre esonerano il condominio in caso di danni
La frequenza con cui si verificano in determinate aree può escludere il caso fortuito
Negli ultimi anni assistiamo sempre più spesso ad eventi atmosferici improvvisi e violenti come ad esempio le cosiddette bombe d’acqua che purtroppo causano veri e propri danni da nubifragi ad edifici vari tra cui anche i condomìni. A tal proposito è bene capire cosa stabilisce la relativa normativa e la giurisprudenza, anche in virtù delle recenti pronunce.
Innanzitutto è bene ricordare che in ambito condominiale l’articolo 1117 definisce le parti comuni dell’edificio come i tetti, i lastrici solari...