Piscine condominiali, il 6 aprile Anaci Brescia e Assopiscine fanno il punto sulla gestione

Sabato 6 Aprile 2024 dalle ore 12:00 Anaci Brescia e Assopiscine faranno il punto della situazione sulla normativa regionale in materia di costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione delle piscine condominiali durante il convegno «Quali novità per le piscine condominiali». Ospitato al Brixia Forum di Brescia durante Cosmogarden, La Biennale del Verde, l’incontro riunirà in dialogo esperti del settore ed alte cariche di Anaci e Assopiscine. Ai lavori potranno partecipare non solo gli associati, in presenza oppure online.

L’evento intende infatti aggiornare gli associati e l’opinione pubblica in genere circa le attività svolte in quest’ultimo anno a partire dalle indicazioni della nuova norma UNI 10637:2024 alla proposta di revisione della normativa regionale lombarda sulle piscine risalente al 2006 in vista dell’apertura degli impianti per l’imminente stagione.

«Purtroppo tale impianto normativo è stato provato sul campo ormai da tempo» - afferma Giorgio Penna, presidente Anaci Brescia – «sin da subito erano state segnalate incongruenze, ma gli aggiustamenti adottati nel corso degli anni non hanno permesso di definire molti aspetti importanti relativi alla sicurezza e le responsabilità di chi ruota attorno al mondo delle piscine condominiali, anzi ha creato non poche diatribe tra condòmini ed amministratori e tra questi ultimi. Nella proposta di revisione dominano la sicurezza e chiarezza in modo da evitare diverse interpretazioni».

Anaci Brescia, con il supporto di Assopiscine, per gli aspetti finalizzati alla migliore definizione di taluni elementi operativi e di interesse comune che valorizzano la filiera dell’acqua, si pone l’obiettivo di proporre alla Regione Lombardia una norma che, pur mantenendosi all’interno dello schema strutturale originario, sia orientata ad integrare e a meglio definire taluni aspetti legati alla tutela della salute degli utilizzatori, soprattutto dei più piccoli, e a cercare di contribuire a fare chiarezza sulle titolarità degli impianti.

«Nell’ottica della valorizzazione progressiva e sistematica dell’intera filiera dell’acqua, Assopiscine opera, oramai da un biennio, per sempre più agevolare lo sviluppo delle capacità operative presenti all’interno delle Imprese associate attraverso numerose iniziative tra le quali è doveroso evidenziare la valorizzazione della sicurezza in piscina, che coinvolge sia la parte costruttiva (la struttura e l’impiantistica) che quella gestionale (gli strumenti di attenzione e di tutela di chi balnea, specie se trattasi di persone in giovanissima età) e la certificazione delle metodologie operative proprie delle singole professionalità che operano per offrire certezze di risultato al cliente» – afferma Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine.

«La sinergia del nostro Centro studi con Assopiscine» – afferma Renato Greca, presidente Anaci Lombardia - «consolidata da anni di intensa collaborazione, ci ha permesso una visione articolata e totalizzante della materia con l’ambizione di contribuire a migliorare gli aspetti di tutela della salute e di sicurezza delle persone».