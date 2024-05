Polizza fabbricati, danni da perdita del superbonus e rendiconto tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 6 maggio 2024 è pubblicato il contributo di G. Frugoni, «Accertamento tecnico preventivo proposto dai condòmini nei confronti della Assicurazione del condominio», in commento ad un provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio. In argomento, M. Criscuolo, «Polizza fabbricati: accidentalità ed anteriorità della causa», in Condominio e immobili 14 marzo 2024. Sempre sulla polizza fabbricati, si vedano Cassazione 11 agosto 2017, numero 20070; Cassazione 16 febbraio 2013, numero...

