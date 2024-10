Posti auto: se lo spazio non basta per tutti scatta la rotazione

La domanda

Il cortile del mio condominio, in quanto di dimensioni limitate, non è in grado di consentire il parcheggio delle auto di tutti i condòmini talché continua a valere la regola che i posti auto disponibili vengono usati da chi arriva prima. C’è addirittura qualcuno che, incurante dei molteplici solleciti inviatigli dall’amministratore, lascia ormai da tempo parcheggiato una sua auto che pare neppure sia più funzionante. Ho più volte chiesto all’amministratore di convocare un’assemblea per discutere del problema, senza ottenere nulla. Cosa posso fare?