Presupposti cedolare secca in ragione della natura e finalità del contratto di locazione
Si richiede che il contratto non abbia natura strettamente commerciale o aziendale, ma che si configuri come contratto di locazione abitativa
Sulla possibilità di utilizzare la cedolare secca nel caso in cui il conduttore sia un soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, si è recentemente registrata una novità di carattere negativo. Con l’ordinanza interlocutoria 30016, emessa il 13 novembre 2025, la Cassazione ha adottato una posizione che si discosta dai precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Tali precedenti avevano infatti ritenuto applicabile il regime della cedolare secca anche nel caso in cui...