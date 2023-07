Prima del 1° giugno 2021 basta la Cila ordinaria o altro titolo abilitativo di Luca De Stefani

Solo per gli interventi iniziati successivamente è necessaria la Cila superbonus









Secondo l’agenzia delle Entrate, ai fini della sterilizzazione della riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 per i condomìni e i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4, con interventi «iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione» della «Cila-superbonus», cioè prima del 1° giugno 2021, «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente», anche se l’articolo 1, comma 894, legge 197/2022, parla...