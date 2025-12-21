Privacy, accesso limitato alla busta paga del portiere

Nel condominio in cui abito è presente la portineria e, insieme ad altri condòmini, vorrei prendere visione della busta paga del portiere per capire effettivamente le mansioni e i costi del servizio. È possibile ottenere queste informazioni o sono da considerare riservate?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025

Il principio sancito dall’articolo 1130-bis del Codice civile, secondo cui ciascun partecipante...