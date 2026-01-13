Privacy: le morosità condominiali, cosa può essere comunicato e a chi

La morosità condominiale è uno dei temi più complessi da gestire sotto il profilo della protezione dei dati personali, perché si colloca in un’area di confine tra trasparenza della gestione e tutela della sfera individuale dei condòmini. La difficoltà non risiede tanto nel dato in sé, quanto nelle modalità con cui esso viene comunicato e nel perimetro dei soggetti che possono legittimamente venirne a conoscenza.

La definizione

La posizione debitoria del condomino costituisce un dato personale di natura economica...