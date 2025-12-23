Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
Attenzione alla limitazione dell’angolo visuale, mascheratura delle aree non rilevanti, informativa chiara, tempi di conservazione ridotti
Nel contesto della sicurezza domestica e condominiale, la videosorveglianza rappresenta uno degli ambiti nei quali più frequentemente si manifesta la tensione tra l’esigenza di tutela delle persone e dei beni e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati, primo fra tutti il diritto alla protezione dei dati personali. È un equilibrio delicato, che il Regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr) affida a una serie di principi cardine, la cui corretta applicazione risulta decisiva soprattutto quando...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi
Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia