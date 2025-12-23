Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio

Nel contesto della sicurezza domestica e condominiale, la videosorveglianza rappresenta uno degli ambiti nei quali più frequentemente si manifesta la tensione tra l’esigenza di tutela delle persone e dei beni e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati, primo fra tutti il diritto alla protezione dei dati personali. È un equilibrio delicato, che il Regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr) affida a una serie di principi cardine, la cui corretta applicazione risulta decisiva soprattutto quando...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi