Progetto Riparti Italia: chiuso il corso per arbitri di Atp e Camera condominiale Varese

Il 27 ottobre si chiude il primo corso di arbitri del progetto Riparti Italia indetto da Camera Condominiale Varese con la partnership di Atp, Associazione tutela e protezione . Il corso, che ha visto la partecipazione di dieci professionisti del settore, andrà a costituire fisicamente la prima camera arbitrale specializzata in diritto immobiliare, a cui cittadini, imprese, amministratori e condòmini potranno rivolgersi per definire le controversie che traggono spunto da questo speciale e peculiare ambito giuridico e settoriale.

La proprietà immobiliare, che riveste importanza e valore costituzionale - si legge in una nota - attraversa un momento di crisi, trovandosi in mezzo alle pressioni comunitarie che tendono a penalizzarla se non si aggiorna alla astratta normativa green e a quelle nazionali di matrice soprattutto tributaria. La penalizzazione dell’immobiliare, come settore generale, è anche e soprattutto evincibile in tema di politiche normative sul comparto condominiale.

Gli investimenti della giustizia nel settore sono culminati con la novella dell’articolo 7 del Codice procedura civile, che assegnerà a partire dal 31 ottobre 2025 l’intera contenzioso ratione materiae all’Ufficio del giudice di pace.Sulle orme del Pnrr e del primo progetto specifico, Atp e Camera condominiale hanno così lanciato il «Progetto Riparti Italia» presentato il 9 giugno scorso al Centro congressi Ville Ponti di Piazza Litta a Varese.

L’intento è duplice: intanto, quello di cogliere le opportunità che si celano dietro le Alternative Dispute Resolution (Adr) e l’istituto dell’Arbitrato rituale e irrituale per offrire a chi vive o lavora in condominio una valida alternativo al ricorso alla giustizia ordinaria. L’obiettivo è di formare e informare i professionisti del settore per abbracciare nuove opportunità professionali.