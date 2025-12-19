Proposta di legge 2692. Unai: nessun allarme, non passerà
Il presidente nazionale Rosario Calabrese ha spiegato in una circolare in dettaglio i tanti dubbi e i motivi per cui è inutile preoccuparsi
Una circolare a firma del presidente Unai Rosario Calabrese precisa agli amministratori iscritti che la tanto discussa proposta di legge non andrà da nessuna parte. E spiega in dettaglio perché:
« Non ci sono i tempi in questa legislatura. Prima ancora di entrare nel merito, chiariamo che manca lo spazio politico e procedurale per arrivare a una discussione e a un’approvazione effettiva, entro l’attuale legislatura.
- Il testo è incoerente e introduce vincoli indebiti sulla proprietà privata. Nel ...
