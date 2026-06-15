RE-COND – Rete Amministratori Condominiali e Immobiliari, in una nota, «chiede un tavolo tecnico nazionale sulle regole di governance delle associazioni professionali degli amministratori di condominio. Ritiene che sia giunto il momento di avviare una riflessione seria, trasparente e condivisa sul tema della democrazia associativa, della rappresentanza e del ricambio della classe dirigente all’interno delle associazioni professionali iscritte nella Sezione II dell’elenco del ministero delle Imprese...

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