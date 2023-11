Proprietà immobiliare: il vice presidente del Senato Gasparri incontra Confabitare

Il presidente nazionale Alberto Zanni ha presentato in quella sede il Documento programmatico 2023-2024

Le sfide attuali come le occupazioni abusive, le locazioni turistiche, gli alloggi per studenti e la Direttiva Case Green stanno impattando significativamente il panorama abitativo italiano, influenzando ovviamente anche la realtà bolognese. In una riunione con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, ha presentato il Documento Programmatico 2023-2024.

Questo documento riflette l’impegno e le proposte di Confabitare su questioni fondamentali che riguardano la proprietà immobiliare e l’abitare. Confabitare ha una rete di oltre 100.000 iscritti e, radicata in 100 sedi, si distingue per il suo ruolo nel facilitare il dialogo con il Governo per supportare i proprietari immobiliari, a maggior ragione in tempi di crisi. L’approccio costruttivo dell’associazione ha influenzato aspetti legislativi significativi, come la norma sugli sfratti nel decreto Sostegni.

Il Documento programmatico 2023-2024 presentato a Gasparri, evidenzia come l’aumento delle occupazioni abusive delle abitazioni è stato affrontato con proposte mirate, infatti Confabitare ha sollevato la questione e proposto modifiche al codice penale e di procedura penale, sottolineando l’importanza di armonizzare le pene e rendere l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, garantendo inoltre la restituzione immediata dell’immobile all’avente diritto.

Confabitare ha agito attivamente anche sul fronte delle locazioni per studenti universitari e turistiche: la richiesta di convocazione del tavolo dell’emergenza abitativa è stata inviata a diverse province, affrontando le problematiche legate a entrambe le aree. Un’ulteriore proposta presente nel documento, si concentra sull’uso strutturato della cedolare secca per ridurre il carico fiscale sui locatori, rilanciare il settore commerciale e dell’artigianato, prevedendo misure agevolative per i nuovi contratti e un accordo nazionale per garantirne la stabilità nell’attuazione.

Tratta anche l’esigenza di confronto attorno alla proposta della direttiva europea sulle “Case Green” che riguarda l’efficienza energetica degli immobili, per questo Confabitare ha proposto la convocazione di un tavolo di interesse nazionale per esaminare questa tematica di rilevanza ambientale e sociale. «Confabitare si dedica attivamente a queste ed altre questioni riguardanti il mondo dell’abitare nell’interesse degli iscritti e dell’intera comunità - commenta Alberto Zanni. Le locazioni turistiche sono un argomento cruciale nell’ambito dell’ospitalità, e stiamo lavorando intensamente per regolamentarle in modo tale da bilanciare il loro impatto sul mercato immobiliare. Questo è particolarmente importante qui a Bologna, dove trovare un equilibrio tra l’aspetto economico, la tutela degli affitti a lungo termine e la possibilità di offrire un tetto a chi potrebbe permetterselo, ma si trova escluso a causa dell’attuale utilizzo delle proprietà, è fondamentale per evitare barriere all’accesso agli alloggi per i residenti. Gli alloggi per studenti poi, rivestono un ruolo di rilievo, soprattutto a Bologna, città attrattiva per studenti provenienti da varie parti d’Italia. Inoltre, la prossima Convention nazionale di Confabitare, in programma a Bologna il 1° dicembre, che vedrà la partecipazione di docenti universitari, politici, tecnici, ed esperti del settore, porrà al centro dell’attenzione la Direttiva “Case Green” per offrire un’opportunità di approfondimento a livello nazionale».

Nel corso della discussione, il Senatore Gasparri si è mostrato estremamente coinvolto e interessato a questi temi, manifestando un forte impegno per affrontare e trovare soluzioni concrete alle problematiche esposte.