Proroga dei bonus edilizi per il 2026

Saranno applicabili anche per il prossimo anno le aliquote più favorevoli, previste fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), agli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus Casa) e a quelli in materia antisismica (Sismabonus). È inoltre prorogato per l'anno 2026, alle medesime condizioni dell'anno 2025, il cosiddetto Bonus Mobili.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 (legge 199/2025), con cui sono stati prorogati sostanzialmente tutti i bonus edilizi in essere nel 2025, a eccezione del c.d. Bonus Barriere del 75%, che è terminato il 31 dicembre 2025, per cui gli interventi finalizzati al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche saranno agevolabili nel 2026 con le aliquote più basse proprie del Bonus...