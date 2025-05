Proroga delle scadenze fiscali al 30 maggio: cosa è successo

Un blackout informatico al portale dell’agenzia delle Entrate, lo scorso 16 maggio, ha mandato in tilt la routine fiscale di migliaia di contribuenti e professionisti. L’area riservata del sito, indispensabile per l’invio dei modelli 730 precompilati e altri adempimenti, è rimasta inaccessibile dalle 10:04 alle 19:30, proprio in una delle giornate più delicate della stagione fiscale.

Le segnalazioni di disservizio hanno subito scatenato la reazione delle principali associazioni di categoria — dal ...