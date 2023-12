Proroga superbonus per chi ha ultimato il 70% dei lavori: lo chiede la presidente dell’Organismo nazionale del Condominio di Confassociazioni

Come «Organismo da tempo chiedevamo una proroga a dicembre 2024 per tutti quei condomìni che hanno già raggiunto il 70% dei lavori utilizzando per la ristrutturazione il superbonus del 110%» – ha precisato in una nota Federica De Pasquale che è anche vice presidente nazionale di Confassociazioni.

«Se è vero – ha evidenziato De Pasquale – che questa detrazione fiscale ha creato non pochi problemi alle casse dello Stato è altrettanto vero che molte famiglia si sono impegnate economicamente per la ristrutturazione della loro casa. Confassociazioni, tramite il presidente nazionale Angelo Deiana, si è fatta promotrice di quest’istanza già nell’audizione in Commissione Bilancio del Senato lo scorso novembre, dove abbiamo rappresentato al Presidente Calandrini e agli altri senatori componenti della commissione, l’esigenza di tanti amministratori di condominio professionisti che fanno riferimento alle Associazioni da noi rappresentate».

«È ormai noto che in molti edifici i lavori di ristrutturazione non si sono potuti ultimare a causa del ritardo nella consegna dei materiali. Pertanto – ha concluso la Presidente dell’Organismo nazionale del condominio di Confassociazioni Federica De Pasquale – pur ritenendo necessaria una rivisitazione di tutti i bonus edilizi in una logica ben diversa da quella perseguita in questi anni, riteniamo che non debbano essere danneggiati i tanti proprietari di casa che in buona fede si sono fidati di questo incentivo del governo».