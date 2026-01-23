Prorogatio dell’amministratore, atti urgenti e giurisdizione del giudice amministrativo tra i temi approfonditi
Focus anche su distanze fra costruzioni, amministratore privo dei requisiti e obblighi informativi del mediatore immobiliare
In Condominio e immobili 19 gennaio 2026, va letto innanzitutto C. Belli, «La «durata» dell’incarico dell’amministratore: verso un «repêchage» della prorogatio imperii? », che trae origine dalla motivazione della sentenza Cassazione 8 gennaio 2026, n. 424. Altrimenti Cassazione 26 maggio 2025 n. 14039, che ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, la domanda diretta ad ottenere la revoca dell’amministratore cessato dall’incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi...