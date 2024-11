Protesta di Property Managers Italia contro il possibile aumento Tari a Firenze

Il Comune di Firenze aggiunge un tassello nella battaglia per evitare il proliferare degli affitti turistici brevi in città. La sindaca Sara Funaro in una intervista ha affermato di essere pronta ad alzare la Tari per chi gestisce più di quattro case, creando con il ricavato un fondo per abbassare la tariffa ai residenti: «Oggi chi gestisce 600 appartamenti paga la stessa Tari di una famiglia, e non è corretto. La normativa nazionale ci permette di agire su chi affitta più di quattro case». Sullo...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi