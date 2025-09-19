L'esperto rispondeCondominio

Quando l’analisi delle acque va fatta in singoli alloggi

L’amministratore deve assicurare la qualità dell’acqua distribuita attraverso l’impianto idrico condominiale

di Smeralda Cappetti

La domanda

L’amministratore condominiale ci informa che farà effettuare l’analisi delle acque in uno degli appartamenti. Poiché si tratta di un obbligo di recente introduzione, e non mi risulta che nella zona in cui vivo tale analisi sia stata effettuata da altri amministratori, chiedo quale sia la norma che lo ha introdotto e se sia corretto prelevare i campioni d’acqua direttamente nelle proprietà private, considerando che lo stabile non è dotato di alcun punto acqua comune.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025

Il Dlgs 18/2023, come modificato dal Dlgs 102/2025, stabilisce che l’amministratore di condominio, in qualità di responsabile della gestione dell’impianto idrico condominiale, è tenuto a effettuare la valutazione del rischio e ad adottare le misure necessarie per garantire la salubrità dell’acqua destinata al consumo umano, dal punto di consegna del gestore fino...

