Quando l’analisi delle acque va fatta in singoli alloggi
L’amministratore deve assicurare la qualità dell’acqua distribuita attraverso l’impianto idrico condominiale
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025
Il Dlgs 18/2023, come modificato dal Dlgs 102/2025, stabilisce che l’amministratore di condominio, in qualità di responsabile della gestione dell’impianto idrico condominiale, è tenuto a effettuare la valutazione del rischio e ad adottare le misure necessarie per garantire la salubrità dell’acqua destinata al consumo umano, dal punto di consegna del gestore fino...