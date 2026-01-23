ApprofondimentoCompravendita

Quando il mutuo è negato per colpa del venditore

di Fabrizio Stella - Esperto immobiliare

N. 1221

Condizione sospensiva, perizia bancaria e responsabilità risarcitoria.

Marco e Cristina sottoscrivono un contratto preliminare di compravendita per un prezzo di € 550.000, versando una caparra confirmatoria di € 40.000.

Nel testo contrattuale è inserita una clausola ormai divenuta prassi: l’efficacia del preliminare è subordinata all’ottenimento di un mutuo di € 400.000 entro il 30 luglio 2025. In caso di diniego della banca, il contratto si intende privo di effetti e le somme versate devono essere restituite.

Almeno, questo è ciò che Marco e Cristina ritengono.

A fine...

Argomenti

I punti chiave

  1. L’art. 1358 cod. civ.: la buona fede opera durante la pendenza della condizione
  2. La perizia bancaria come prova dell’impossibilità oggettiva del finanziamento
  3. I profili di responsabilità del venditore
  4. I danni risarcibili e il limite dell’interesse negativo
  5. Il ruolo dell’agente immobiliare: obbligo informativo qualificato
  6. Per concludere

