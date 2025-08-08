Quattro proposte concrete per facilitare l’accesso alla casa
Occorre rafforzare in primis il ricorso alle locazioni a canone concordato
È sempre vivo, sui media, il dibattito intorno al tema dell’accesso alla casa, con particolare riferimento a quella in affitto, e ai migliori strumenti per garantire tale accesso in modo esteso, venendo incontro a chi attualmente fa più fatica.
Ferma restando la consapevolezza, diffusamente condivisa, che grande parte del problema risieda in un livello di redditi che per larghe fasce della popolazione non è più al passo con il costo della vita, può essere formulata qualche proposta per affrontare ...