Rate residue, addio alla cessione per le spese passate in dichiarazione

Il divieto di esercizio dell’opzione di cessione del credito delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti da spese per interventi agevolati con i bonus casa – efficace dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 39/2024, il 29 maggio – continua a far discutere.

La cessione delle rate residue è una facoltà (irrevocabile e riguardante per forza tutte le rate non utilizzate) che spetta solo al primo beneficiario del bonus, in quanto solo chi acquisisce il credito può...