Recensioni online di studi di amministrazione e tutela della privacy
In questo ambito il diritto di espressione deve fare i conti con le regole di liceità, correttezza e trasparenza che disciplinano il trattamento dei dati
Le recensioni online riguardanti studi di amministrazione condominiale sono sempre più diffuse: non solo su portali dedicati e forum, ma anche tramite social network e motori di ricerca. Questi giudizi, pur essendo strumenti legittimi di trasparenza e di orientamento per condòmini e proprietari immobiliari, si confrontano con limiti stringenti quando si avvicinano alla sfera della protezione dei dati personali. Ogni volta che una recensione menziona uno studio o un amministratore identificabile, ...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi