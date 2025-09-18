Redditi diversi immobiliari: "ravvedimento" retroattivo del legislatore

In sede di conversione del D.L. fiscale 84/2025, con norma di interpretazione autentica, come tale dotata di valenza retroattiva, il legislatore ha fornito la "chiave di lettura", favorevole ai contribuenti, della normativa che nell'ambito dei redditi diversi governa l'imposizione dei corrispettivi e delle plusvalenze conseguiti per effetto della cessione di diritti reali di godimento. L'articolo illustra i contenuti e le conseguenze di questa importante novità.

In un nostro recente Quaderno ("Redditi diversi immobiliari tra criticità e distorsioni") avevamo posto in evidenza come la normativa sui redditi diversi, relativamente agli atti di costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, presentasse evidenti anomalie e distorsioni, fatte emergere in superficie in modo molto chiaro dalla interpretazione, invero molto lineare e fedele al testo normativo, fornita nella Risposta a Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 133 del 14 maggio 2025....