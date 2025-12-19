Regolamento di condominio e animali domestici insieme agli affitti brevi tra i temi della settimana
Focus anche sui danni causati a terzi a seguito di lavori affidati in appalto e sui difetti dell’opera appaltata riguardo all’isolamento acustico
In Condominio e immobili 15 dicembre 2025, si segnala N. Arnone, «L’efficacia della clausola del regolamento di condominio che impone il divieto di tenere animali domestici», in commento a una sentenza del Tribunale di Trento. In argomento, S. Panu, «Il divieto di tenere animali domestici in condominio (articolo 1138, comma 5 Codice civile)», in Condominio e immobili 23 settembre 2025; S. Panu, «Il “divieto di vietare” la detenzione o il possesso di animali domestici in condominio», in Condominio...
Pdl Gardini: le proposte Anaci per migliorare il testo
di Francesco Burrelli - presidente nazionale Anaci