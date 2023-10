Rendiconto condominiale: registro, riepilogo e nota sono inscindibili di Fabrizio Plagenza

Senza la loro allegazione i condòmini non possono ritenersi sufficientemente informati della situazione patrimoniale di gestione dello stabile

Con un’interessante pronuncia, il Tribunale di Roma chiarisce quali siano gli effetti di un rendiconto che, seppur contenente diversi documenti, manchi di taluni, ritenuti, nel nostro ordinamento, essenziali ai fini della validità dell’elaborato e di una rendicontazione conforme ai principi di legge.

La composizione del rendiconto

È ormai consolidato il principio secondo cui il rendiconto deve essere strutturato in base a quanto dispone l’articolo 1130 bis del Codice civile e, per l’effetto, il rendiconto «si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».

Più volte la Suprema corte ha avuto modo di precisare che esso (il rendiconto) deve essere composto dai seguenti documenti :

il registro di contabilità,

il riepilogo finanziario e

la nota sintetica esplicativa della gestione.

Tali documenti, infatti, «perseguono certamente lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato» (Cassazione 27639/2018).

La vicenda processuale

Nel caso trattato dal Tribunale di Roma, con la sentenza 12408 pubblicata il 28 agosto 2023, un condomino impugnava la delibera assembleare che aveva avuto ad oggetto l’approvazione del rendiconto, lamentando che «non erano stati trasmessi il giornale di contabilità e la nota esplicativa e lo stato patrimoniale era invece pervenuto solo tre giorni prima dell’assemblea; evidenziava altresì l’invalidità della deliberazione attese una serie di censure formulate e riguardanti, fra l’altro, la redazione del rendiconto sulla sola base del criterio di competenza, e una serie di errori e incompletezze contenuti nel consuntivo, nello stato di ripartizione delle spese e nei fondi di accantonamento».

Già nel recente passato, lo stesso Tribunale di Rima, con la sentenza 5343/23 deduceva che l’articolo 1130 bis Codice civile vada interpretato «non già in un’ottica meramente formalistica, bensì in chiave sostanziale», valorizzando, cioè, l’effettiva idoneità dei documenti integranti il complessivo rendiconto condominiale a garantire, ai condòmini, il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.

I documenti da allegare

Il rendiconto, dunque, deve essere redatto in maniera tale da consentire l’immediata verifica del suo contenuto ed imprescindibile a tal fine è l’allegazione dei documenti che lo compongono e che di esso devono fare parte obbligatoriamente in quanto qualora, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, esso ne sia privo ne consegue «l’annullamento della delibera che lo ha approvato» (Cassazione 33038/2018).

Con la sentenza 12408/2023, il giudice capitolino ha ribadito che laddove il rendiconto non sia composto da tutti i documenti richiamati dalla norma su citata (registro, riepilogo e nota), essendo tali documenti «parti inscindibili di esso» (del rendiconto) l’effetto pregiudizievole per i condòmini è quello che gli stessi «non risultino quindi informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio, quanto a entrate, spese e fondi disponibili» con la conseguenza che, in tale caso, «può discenderne l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione (in questo senso, Cassazione 33038/18)».

Nel caso di specie, il Giudice rilevava che né la documentazione completa era stata allegata all’avviso di convocazione dell’assemblea (ove, nel caso specifico, mancava la nota sintetica esplicativa della gestione) né si rinveniva la documentazione completa in altra comunicazione inviata dall’amministratore, posto che la trasmessa “relazione di bilancio 17/18”, allegata all’avviso di convocazione trasmesso in data 29 maggio 2019 “non appare coincidente con la nota esplicativa richiesta ex art. 1130 bis c.c., che, invece, prevede, che la stessa abbia ad oggetto la gestione e l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

In conclusione, la domanda, veniva accolta proprio perché il rendiconto si compone di registro, riepilogo e nota, i quali, evidenzia il Tribunale di Roma, sono «parti inscindibili di esso».