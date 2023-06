Rendiconto e software gestionali. Le anomalie da evitare. 2/Il conto flussi di cassa di Francesco Schena

Non sono rari i casi in cui il software dia evidenza della voce utilizzo dei fondi nel conto flussi di cassa: questa è da considerarsi una anomalia molto grave

Continua l'analisi delle criticità presentate da alcuni software gestionali in tema di contabilità e fiscalità condominiale che rischiano di far finire in tribunale il rendiconto dell'amministratore. Questa volta, ci occupiamo del «Conto flussi di cassa» e di quello che i software non dovrebbero consentire e le relative conseguenze sul piano dell'attendibilità del fascicolo di rendicontazione e i suoi livelli di coerenza, trasparenza, correttezza contabile generale e intellegibilità.

Il conto flussi

Va subito detto...