Condominio

Rendiconto: la sottile distanza tra annullabilità e inesistenza

Quest’ultima, giustificabile in presenza di documenti completamente privi degli elementi strutturali minimi, è ipotesi che al momento rimane confinata al piano teorico

di Francesco SchenaREVIMM Revisori Condominiali

Il rendiconto condominiale è, ormai da diversi anni, oggetto di attenzione costante da parte della giurisprudenza. Tra le altre cose, i giudici si sono occupati, a più riprese, della sua annullabilità e nullità.

Oggi disponiamo di tutta una serie di pronunce che bene definiscono entrambi i casi. La nullità è stata dichiarata quando il rendiconto si è rivelato non veritiero o quando la delibera che lo ha approvato non ha manifestato tratti di chiara volontà cosciente di derogare ai criteri di ripartizione...

