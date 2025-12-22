Rendiconto: la sottile distanza tra annullabilità e inesistenza
Quest’ultima, giustificabile in presenza di documenti completamente privi degli elementi strutturali minimi, è ipotesi che al momento rimane confinata al piano teorico
Il rendiconto condominiale è, ormai da diversi anni, oggetto di attenzione costante da parte della giurisprudenza. Tra le altre cose, i giudici si sono occupati, a più riprese, della sua annullabilità e nullità.
Oggi disponiamo di tutta una serie di pronunce che bene definiscono entrambi i casi. La nullità è stata dichiarata quando il rendiconto si è rivelato non veritiero o quando la delibera che lo ha approvato non ha manifestato tratti di chiara volontà cosciente di derogare ai criteri di ripartizione...