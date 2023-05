Requisiti oggettivi e soggettivi per qualificare un bene come pertinenziale

La domanda

Vorrei acquistare un box auto che risulta in comproprietà con i mie fratelli. La provenienza deriva da successione di entrambi i genitori. La mia quota di un terzo è stata ritenuta pertinenziale dall’ufficio tributi del mio Comune , in quanto la mia casa (abitazione principale) , è dall’altro lato della strada. Si può utilizzare qualche bonus ? Inoltre, faccio presente che mio marito è invalido al 100% e ha ottenuto per grave limitazione motoria i benefici della legge 104 max gravità comma 3. Qualora la trattativa con i miei fratelli non potesse andare a buon fine, ritiene che vi siano possibilità di uso esclusivo tenuto conto della patologia invalidante sopra descritta ?