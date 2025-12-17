Responsabilità condivisa per il crollo del palo di illuminazione

Un manutentore e alcuni pubblici amministratori erano stati condannati dal Tribunale per il reato di omicidio colposo, perché, nelle rispettive qualifiche, avevano omesso interventi di sicurezza su un palo di illuminazione che rovinava sul terreno e travolgeva una persona, uccidendola. La Corte di appello dichiarava estinto il reato per prescrizione , e confermava la condanna degli imputati, in solido con il Comune, al risarcimento del danno delle costituite parti civili. Gli imputati ricorrevano...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi