Responsabilità condivisa per il crollo del palo di illuminazione
Certamente ne risponde il manutentore insieme all’amministratore pubblico committente che non perde , con la consegna dell’opera all’appaltatore, gli obblighi di garanzia e di vigilanza
Un manutentore e alcuni pubblici amministratori erano stati condannati dal Tribunale per il reato di omicidio colposo, perché, nelle rispettive qualifiche, avevano omesso interventi di sicurezza su un palo di illuminazione che rovinava sul terreno e travolgeva una persona, uccidendola. La Corte di appello dichiarava estinto il reato per prescrizione , e confermava la condanna degli imputati, in solido con il Comune, al risarcimento del danno delle costituite parti civili. Gli imputati ricorrevano...