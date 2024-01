Resta il superbonus ridotto per i lavori entro dicembre 2025

La domanda Faccio parte di quei soggetti che non sono riusciti a ultimare i lavori con il superbonus al 31 dicembre 2023. Quali sono i benefici attuali per ultimarli nel 2024 e quali le conseguenze se non li porto a termine ed entro quanto?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 22 gennaio

Mantenimento del superbonus 110%-90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 anche in assenza di ultimazione dei lavori e introduzione di un contributo finanziario che garantisca l’ultimazione dei lavori per i soli soggetti con reddito da quoziente familiare sino a 15.000 euro, queste le ultime novità in tema di superbonus introdotte dal Dl 212/2023, in vigore...