Rete anticaduta sul balcone: si può installare liberamente o va autorizzata dall’assemblea?
È uno strumento utile per garantire la sicurezza di animali domestici come gatti o cani, ma ci sono regole da rispettare
Quando si vive ai piani alti di un edificio condominiale e in compagnia di animali domestici come cani o gatti può rivelarsi necessaria l’installazione della rete di protezione da balcone, uno strumento utile, se non necessario, per garantire la loro sicurezza. Inoltre, le reti di protezione da balcone possono rivelarsi molto utili anche in presenza di bambini piccoli che potrebbero sporgersi dai balconi senza percepirne il pericolo.
Molte persone, quindi, si chiedono spesso se è possibile collocare...