Revoca dell’amministratore e anagrafe condominiale: l’omissione è grave irregolarità
L’amministratore non solo deve custodire i dati, ma è tenuto a verificarne l’esattezza e ad aggiornarli
Con decreto del 28 novembre 2025, Ruolo generale 2785/2024, il Tribunale di Cagliari ha disposto la revoca giudiziale di un amministratore di un condominio, accogliendo il ricorso di un singolo condomino fondato, in via assorbente, sulla violazione degli obblighi relativi alla tenuta e all’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. La vicenda prendeva origine da gravi infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante, rispetto alle quali il ricorrente lamentava l’impossibilità di attivare tempestivamente...