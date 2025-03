Rifiuti non differenziati: a Casoria nel napoletano su ogni sacchetto un marchio

Casoria dichiara guerra al degrado e “bolla” gli incivili: il Comune ha deciso di apporre un marchio sui sacchetti lasciati da coloro che non differenziano e deturpano. E così i sacchetti contenenti rifiuti non conformi non verranno ritirati e saranno segnalati con un bollino adesivo; chi trasgredisce verrà individuato e sanzionato.

Nelle ultime settimane sono stati effettuati controlli in decine di condomìni della città per contrastare il conferimento irregolare dei rifiuti e garantire maggiore pulizia...