Riflessione sui documenti contabili condominiali di Umberto Amato

I legislatori della legge 220 dell’11 dicembre 2012 hanno incisivamente novellato la disciplina in materia di rendiconto e contabilità condominiale procedendo ad introdurre novità, superando quelle che erano le lacune che avevano caratterizzato la normativa fino alla riforma, che entrò in vigore e in applicazione concreta, dopo un periodo di transizione, il 18 giugno 2013.

I riferimenti codicistici

Gli articoli del Codice civile che si occupano di questa disciplina contabile sono rinvenibili agli articoli 1129 (articolo che statuisce sulla natura, revoca ed obblighi degli amministratori) e 1130 ( sugli obblighi dell’amministratore).

In aggiunta a detti articoli sono stati inseriti l’articolo 1130 bis, che in maniera specifica si occupa del rendiconto; l’articolo 1135 (poteri dell’assemblea) che ha dei riflessi contabili e l’articolo 71 ter (dotazione di un sito internet del condominio) delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice.

La contabilità è uno strumento imprescindibile per avere un quadro omogeneo e chiaro sulla gestione di qualsiasi attività, in particolare di quella specifica forma di comunione forzosa che è il condominio, così come delineato dal nostro legislatore.

La documentazione richiesta

I documenti contabili principali condominiali sono:

1- Registro di contabilità che serve per monitorare le risorse che in qualsiasi momento debbano essere messe a disposizione.

2- Rendiconto annuale composto da un registro di contabilità, un riassunto finanziario, una nota sintetica esplicativa; il rendiconto redatto dall’amministratore è il documento con il quale i condòmini vengono resi edotti della situazione patrimoniale del condominio. Questa struttura risponde ai princìpi di chiarezza, semplicità e trasparenza.

Tra i documenti di cui abbiamo tracciato le caratteristiche è di fondamentale importanza la nota sintetica esplicativa, come da articolo 1130 bis Codice civile. Tale nota esplicativa delinea l’andamento della gestione (come la nota integrativa del diritto societario) ed è propedeutico agli altri documenti delineati dall’articolo 1130bis del Codice civile. Questa nota ha natura previsionale, in quanto prevede i futuri lavori interventi di straordinaria manutenzione.

Il fondo cassa

Oltre a tali documenti, fondamentale è il Fondo di riserva condominiale, più conosciuto dai condomini come fondo cassa; tale fondo è una riserva di denaro che il condominio accantona affinchè l’amministratore lo usi per motivi di spesa e per motivi di morosità condominiale: potrebbe capitare che alcuni condòmini siano morosi per il pagamento delle bollette condominiali e questo fondo serve proprio per sopperire all’eventuali morosità in ordine o a lavori di manutenzione o per altre spese.

La riforma 220/2012 ha delineato quindi tutta la normativa fondamentale in materia di contabilità condominiale; fondamentale per gli operatori che hanno un qualche rapporto con il condominio la corretta tenuta di tali documenti contabili e che rappresentano un preciso indice di una corretta amministrazione del fabbricato.

La continua evoluzione dell’istituto del condominio porta incessantemente l’amministratore ad essere sempre più un professionista fondamentale nel corretto funzionamento di questa speciale comunione forzosa prevista dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice.