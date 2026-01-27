Rimosso lo stendino se il regolamento vieta lo sciorinare della biancheria

Se il divieto di «sciorinare biancheria o altro sui balconi» è indicato nel regolamento di condominio lo stendino va rimosso in quanto la regola condominiale è posta ad evitare disagio e incomodo agli altri condòmini e non alla tutela del decoro architettonico.

I fatti

A tale conclusione è giunto il Tribunale di Cassino (sentenza 39/2026) nell’accogliere la domanda di un condomino diretta a ottenere la rimozione dello stendino che un il proprietario sovrastante abusivamente posizionava sul muretto perimetrale...