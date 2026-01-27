I temi di NT+Le ultime sentenze

Rimosso lo stendino se il regolamento vieta lo sciorinare della biancheria

Il regolamento vincola tutti i condòmini regola ogni aspetto della vita condominiale compreso l’uso delle proprietà private e i suoi limiti

di Luana Tagliolini

Se il divieto di «sciorinare biancheria o altro sui balconi» è indicato nel regolamento di condominio lo stendino va rimosso in quanto la regola condominiale è posta ad evitare disagio e incomodo agli altri condòmini e non alla tutela del decoro architettonico.

I fatti

A tale conclusione è giunto il Tribunale di Cassino (sentenza 39/2026) nell’accogliere la domanda di un condomino diretta a ottenere la rimozione dello stendino che un il proprietario sovrastante abusivamente posizionava sul muretto perimetrale...

Correlati

Lo stendino sul pianerottolo non deve ostacolare il libero passaggio dei condòmini, altrimenti va vietato

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+