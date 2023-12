Rinnovo tacito della carica di amministratore solo dopo il primo anno

L’articolo 1129 del Codice civile intitolato «Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore» al comma 10 recita: «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».

La durata dell’incarico

La dottrina ha subito interpretato questa norma come la possibilità per l’amministratore di durare in carica due anni se alla scadenza del primo anno l’assemblea non ne chiede la revoca...