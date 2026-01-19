Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: la legge di Bilancio 2026 riscrive le regole

Il Legislatore circoscrive limiti ed efficacia dell'atto unilaterale di dismissione della proprietà, per limitare il trasferimento allo Stato di immobili con problemi strutturali essenziali.

Il controverso tema legato alla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, vale a dire la possibilità riconosciuta dall'ordinamento giuridico al titolare del diritto reale di proprietà su un bene immobile determinato di rinunciare in maniera unilaterale e non recettizia al proprio diritto dominicale, è stato di recente oggetto di un'importante pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite, la sent. n. 23093 dell'11 agosto 2025, che ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nel dibattito...