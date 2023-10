Riscaldamento, conto alla rovescia per le caldaie fuori mercato dal 2029 di Maurizio Melis

Un pilastro della transizione sta negli apparecchi dotati di pompe di calore

Heating installation, household boiler with heat pomp new design









Che siano il futuro del riscaldamento non è uno slogan ma piuttosto una certezza, non fosse altro per il fatto che, secondo le direttive europee, dal 2029 non si potranno più vendere caldaie. A quel punto, per chi si trovasse a dover sostituire la vecchia caldaia, le pompe di calore (oltre agli apparecchi a biomassa ad altissima efficienza e a bassissime emissioni) saranno di fatto l’unica scelta possibile. Il passaggio alle pompe di calore rappresenta un pilastro della transizione ecologica: in primis perché permettono di risparmiare energia, molta; in secondo luogo perché abbattono drasticamente le emissioni; e in terzo luogo perché, con poche eccezioni, sono coerenti col processo di elettrificazione dei consumi oggi in atto.

Le sfide, però, non mancano. A partire dal reperimento del capitale per la loro installazione. Come molti investimenti in efficienza energetica, infatti, le pompe di calore presentano un elevato costo iniziale, che solo negli anni successivi viene compensato dai risparmi che permettono di conseguire. Soluzioni a questo problema esistono – si va dagli incentivi in conto capitale alla servitizzazione dell’offerta – ma vanno messi a punto e portati a regime. Lo ha sottolineato Mario Motta, professore del Politecnico di Milano che ha animato la Round Table Digitale “Pompe di calore: il futuro del riscaldamento” insieme agli altri ospiti Filippo Busato (AiCARR), Marco Dall’Ombra (Assoclima), Diana Moneta (RSE), Massimo Salmaso (Mitsubishi Electric), Riccardo Bani (Teon) e Diego Ciocca (Samsung).

Il dibattito ha invece visto gli ospiti allineati rispetto alle preoccupazioni di molti ascoltatori sull’affidabilità di questi sistemi e la loro capacità di rispondere adeguatamente alla domanda di riscaldamento e acqua calda sanitaria di un’abitazione. Problemi in tal senso sono oggettivamente emersi in passato, ma la tecnologia delle pompe di calore si è molto evoluta negli ultimi anni ed oggi esistono soluzioni convincenti per (quasi) tutte le situazioni un tempo critiche, quali temperature rigide o la presenza di un impianto di riscaldamento a termosifoni. Da mettere a punto è invece la filiera dei servizi. La cronica mancanza di competenze tecniche si fa sentire anche in questo comparto, dove non è scontato trovare progettisti capaci di progettare al meglio gli impianti e dotare l’hardware di quel pizzico di intelligenza software che permette di sfruttarli al meglio, gestendo per esempio la convivenza con impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, sia termici sia elettrici, sempre più diffusi. Le soluzioni sono là fuori, ma la strada verso un riscaldamento senza emissioni presenta ancora qualche buca.