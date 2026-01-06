Rischia la provvigione l’agente immobiliare che ignora il contenuto del regolamento condominiale
Il mediatore che omette notizie essenziali viola l’obbligo informativo sancito dal Codice
La sentenza numero 1395 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 25 novembre 2025, riguarda una controversia incentrata sulla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Acquirente e venditori avevano avviato trattative per acquistare un appartamento idoneo per la figlia disabile dell’acquirente, dunque privo di barriere architettoniche. Convocata per sottoscrivere la definitiva proposta di acquisto, l’acquirente si accorgeva della presenza in contratto della seguente dicitura: «balcone...