Ristrutturazione, per bloccare il riclassamento serve la prova contraria fotografica

Se il Fisco rettifica la dichiarazione di variazione Docfa (lo strumento digitale in uso per velocizzare le procedure catastali) presentata dal contribuente, a seguito dei lavori di ristrutturazione, su di esso grava l’onere probatorio, dovendo poi il contribuente, per contrastare la rettifica, allegare la prova contraria anche fotografica. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 29732/2024.

La vicenda processuale

Un contribuente aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà e, quindi...