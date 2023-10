Ritenute sui bonus casa, dal rincaro costi extra per un miliardo di euro di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

I dati delle entrate tributarie consentono di stimare l’effetto della nuova stretta. Molte imprese non avranno sufficiente capienza fiscale per compensare i crediti









La stretta sulle ritenute, inserita dal Governo nel disegno di legge di Bilancio 2024, drenerà dalle casse delle imprese della filiera dell’edilizia liquidità per circa un miliardo di euro. Aggiungendo un colpo molto duro (e completamente inatteso) al blocco dei crediti fiscali, che sta tenendo sotto scacco il settore da diversi mesi e che tiene fermi oltre 30 miliardi di euro. Dicono questo le elaborazioni del Sole 24 Ore sui dati delle entrate tributarie, che consentono di stimare l’effetto della stretta in arrivo con la nuova manovra. Il Ddl prevede che la percentuale di ritenuta operata da banche e Poste sui bonifici parlanti che danno diritto alle detrazioni dei bonus casa sia incrementata dall’8 all’11% a partire dal 2024. La ritenuta è un acconto dell’imposta sui redditi, effettuato al momento dell’accredito dei pagamenti dei cittadini ai loro fornitori. Quindi, il suo aumento non comporta una nuova tassazione, ma anticipa l’effetto di cassa delle imposte sui redditi che le imprese devono versare.

C’è, però, il problema che molte imprese potrebbero non avere una sufficiente capienza fiscale per utilizzare in compensazione il credito derivante dall’anticipo della ritenuta corrisposta all’Erario. Un circolo vizioso, che è diventato sempre più di attualità con la cessione dei bonus e lo sconto in fattura e ora si riproporrebbe in versione amplificata. Di fatto, per chi ha pochi o limitati versamenti nell’arco dell’anno il credito rischia di rimanere fermo mentre la ritenuta viene subita in automatico al momento del pagamento da parte del contribuente, anche perché non ci sono modalità alternative per poter poi fruire delle agevolazioni. Le ritenute su questi bonifici (come dimostra la serie storica pubblicata in pagina) sono state introdotte a luglio del 2010 ed erano, all’epoca, del 10 per cento. Dopo molte contestazioni delle imprese, preoccupate dalla forte perdita di liquidità che avrebbe comportato quella misura, le ritenute sono state più che dimezzate al 4% a partire da luglio del 2011, per poi passare al livello attuale (l’8%) da gennaio del 2015. L’incremento all’11% è, per adesso, solo una proposta del Governo che ha l’obiettivo di intercettare, almeno in parte, la fortissima spinta che in questo periodo sta arrivando dalle agevolazioni per la casa. Se fosse confermato, però, l’effetto di cassa sarebbe notevole: sia per i flussi finanziari dello Stato che, dall’altra parte, per le imprese.

L’ultimo anno completo, in base alle rilevazioni delle entrate tributarie, dice che le ritenute nel 2022 hanno sfiorato i 3,6 miliardi di euro. Un dato molto alto, che risente della spinta del superbonus, ma anche dell’alto livello di utilizzo di tutte le agevolazioni per la casa, dall’ecobonus al bonus ristrutturazioni al 50 per cento. Anche il 2023, non ancora finito, si sta muovendo su livelli molto simili. Fino ad agosto sono state totalizzate ritenute per 2,3 miliardi; proiettando questo dato alla fine dell’anno, si arriverebbe intorno ai 3,5 miliardi di euro. Con questo livello di trattenute, il colpo per la liquidità delle imprese, con i tre punti extra previsti per adesso dalla legge di Bilancio, sarebbe superiore agli 1,3 miliardi di euro. Ma lo scenario potrebbe anche cambiare. È possibile, infatti, che dal prossimo anno si affievolisca l’effetto del superbonus. La maxiagevolazione, infatti, passerà dal 90% al 70%, perdendo sempre più il traino di cessione dei crediti e sconti in fattura. Se, allora, le performance degli ultimi due anni non fossero replicate, le ritenute scenderebbero a livelli più ordinari. Nel 2021 le entrate tributarie hanno fatto registrare circa 2,5 miliardi di euro. Tra il 2016 e il 2020, invece, il livello delle entrate legate a questa voce è stato molto costante, sempre tra 1,7 e 1,8 miliardi. A questi livelli, allora, si oscilla tra un minimo tra 700 milioni e poco meno di un miliardo.