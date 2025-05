Confabitare, organizzazione sindacale nazionale della proprietà edilizia, comunica di aver organizzato il convegno istituzionale dal titolo «Salva-Casa: commenti e misure operative ad un anno dal Decreto», in programma venerdì 16 maggio 2025 dalle 15:00 alle 18:00 presso la Fiera di Roma, Padiglione 6, Piano Passerella (Viale Alexandre Gustave Eiffel, ingresso EST), nell’ambito dell’evento EdilExpoRoma 2025.

L’iniziativa, organizzata dal Centro studi tecnico di Confabitare con il coordinamento operativo della sede provinciale di Roma, intende fare il punto sulle novità introdotte ad un anno dalla loro entrata in vigore.

Un’occasione di confronto tra tecnici, istituzioni e professionisti per esaminare le novità legislative e le applicazioni pratiche introdotte dal Dl, così come recepite attraverso circolari, indirizzi, determine e, nel caso della Regione Lazio, dai diversi enti e Autorità in materia: la Spab di Roma (esplicazione circa l’applicabilità dell’articolo 36-bis Tue per immobili sottoposti a tutela paesaggistica), gli organi del genio civile (indirizzi per la definizione degli adempimenti connessi all’antisismica nell’ambito dell’attestazione delle tolleranze edilizie disciplinate dall’articolo 34-bis Tue), la Regione Lazio (con l’emanazione della nuova modulistica regionale per la presentazione dei titoli edilizi appena approvata con Determina G05745 del 9 maggio 2025).

Interverranno rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali, tra cui l’onorevole Erica Mazzetti (Camera dei Deputati), l’architetto Giuseppe Mele, coordinatore tecnico dell’Intergruppo parlamentare progetto Italia, l’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Roma Massimo Cerri, il consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Roma Michele Colletta.

Farà gli onori di casa il segretario nazionale di Confabitare Eugenio Romey. Il convegno prevede il rilascio di crediti formativi per gli ingegneri e architetti di qualunque Ordine d’Italia e per gli avvocati dell’Ordine di Roma.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione a segreteria@confabitareroma.it, fino a esaurimento posti (massimo 100). L’accredito gratuito per l’accesso all’area fieristica va effettuato sul sito: https://edilexporoma.it/#visita

Accrediti per la stampa: ufficiostampa@confabitareroma.it

Per informazioni generali: segreteria@confabitareroma.it