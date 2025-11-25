Salva casa, spunta anche il maxi sconto sulle sanzioni

Un tagliando al Salva casa, il decreto 69/2024 che, ormai più di un anno fa, il Governo ha utilizzato come veicolo per iniziare ad affrontare il grande problema delle piccole difformità degli immobili, diffuse in tutta Italia. C’è anche questa tra le ipotesi di modifica che potrebbero entrare nel disegno di legge di Bilancio per il 2026 e che oggi entrano nel vivo con il primo step sulle inammissibilità: la proposta è stata inserita nel fascicolo degli emendamenti segnalati da Fratelli d’Italia, ...

